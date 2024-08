Kohlenmonoxidvergiftung: Symptome erkennen und behandeln

In Deutschland kommen laut Bundesärztekammer jedes Jahr mehr als 3.000 Menschen zur Behandlung in ein Krankenhaus, weil sie zu viel Kohlenmonoxid (CO) eingeatmet haben. Ungefähr 500 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Warum ist CO-Gas so heimtückisch?

"Kohlenmonoxid ist geruchlos, ohne Geschmack und man spürt es nicht. Es blockiert den Sauerstofftransport im Blut , was in nur wenigen Minuten zu erheblichem Sauerstoffmangel führen kann. Das macht das Ganze so gefährlich", sagt Stefan Pahler, Facharzt für Intensiv- und Notfallmedizin. Er ist leitender Druckkammerarzt im Klinikum Traunstein. In der dortigen Druckkammer behandelt er CO-Vergiftungen mit hochkonzentriertem Sauerstoff. Das Kohlenmonoxid wird dadurch umgehend aus dem Blut abgeleitet und die Symptome werden gelindert.

Die häufigsten Ursachen für CO-Unfälle

Für Schornsteinfegerin Julia Bothur ist die Aufklärung wichtig: "Bitte keine Katalytöfen oder Grills in geschlossenen Räumen aufstellen", mahnt sie und weist darauf hin, dass eine CO-Vergiftungsgefahr auch dort entstehen kann, wo man sie nicht direkt vermutet, etwa im Bad. Denn, was laut Bothur viele vergessen, die Haarspray im Badezimmer verwenden: "Wenn sich dort eine Therme befindet, verklebt das Spray den Brenner. Es kann keine komplette Verbrennung stattfinden und dann entsteht Kohlenmonoxid."

Über Nase oder Mund und Luftröhre kommt der Sauerstoff in die Lunge. Durch Gefäßwände kann er ins Blut aufgenommen werden und strömt mit jedem Pulsschlag in den Kreislauf.

Unspezifische Warnzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung

In diesem Jahr habe Pahler so viele CO-Vergiftungen wie nie behandelt. Er vermutet, dass das durchwachsene Wetter eine Rolle spielt: "Die Patienten haben in einer großen Garage gesessen mit drei Heizpilzen." Nicht von ungefähr komme es übrigens am Vatertag häufig zu CO-Unfällen: "Die Leute treffen sich, gehen zum Grillen, es wird kühl. Dann ziehen sie in die Garage - und dann hat man schon die Kohlenmonoxid-Atmosphäre", so Pahler weiter.