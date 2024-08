Seekrankheit vorbeugen: Tabletten oder Pflaster - was hilft?

Der langersehnte Urlaub ist da und die Kreuzfahrt beginnt - doch statt Spaß und Erholung stehen Übelkeit und Erbrechen auf dem Programm. Auf Kreuzfahrtschiffen ist Seekrankheit laut Schiffsarzt Christian Ottomann eher selten, komme aber vor allem bei schwerer See durchaus vor - in unterschiedlichen Ausprägungen.

Tipps zur Vorbeugung von Seekrankheit

Die besten Plätze an Bord für eine sanfte Fahrt

Die ungewohnten Bewegungen, mit denen man es an Bord eines Schiffes zu tun hat, sind das sogenannte Rollen und Stampfen - also die Drehbewegung um die Längsachse und das Auf und Ab des Bugs. "Um diese Bewegungen zu verhindern oder zumindest deutlich zu vermindern, verfügen Kreuzfahrtschiffe über Stabilisatoren", erklärt Ehrmann.

Direkt am Bug und hinten am Heck merkt man die rauesten Gewässer am stärksten.

Der Vorsitzende des Kreuzfahrtverbands empfiehlt betroffenen Passagieren, eine Kabine in der Schiffsmitte zu buchen. "Außerdem nehmen die meisten Menschen die Schwankung des Schiffs auf den unteren Decks, die nahe der Wasserlinie liegen, weniger stark wahr als auf den höher gelegenen Decks", so Ehrmann weiter.

Wirksame Mittel gegen Seekrankheit

Einmal an Bord rät Schiffsarzt Ottomann dazu, "an die frische Luft zu gehen und den Horizont anzuschauen, weil dann das Gehirn die ungewohnte Bewegung besser einordnen kann." In 90 Prozent der Fälle adaptiere sich der Körper innerhalb von zwei bis vier Tagen. Wer so lange nicht warten möchte, kann auf verschiedene Medikamente zurückgreifen.