Zuckerfest 2024: Wie das Ende des Ramadan gefeiert wird

Zum traditionellen Zuckerfest, dem Ende der Fastenzeit, gibt es allerlei Köstlichkeiten. Quelle: ZDF

Eid al-Fitr, das Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadans , ist ein bedeutendes Ereignis für Muslime weltweit. Auch in Deutschland wird es mit besonderer Hingabe und oft in Einklang mit den Traditionen aus der alten Heimat gefeiert.

In meiner Geburtsheimat Marokko nennen wir es oft das "kleine Fest" (Aïd Sghir), um es vom "großen Fest" Eid al-Adha (Aïd Kebir), dem Opferfest, zu unterscheiden. In Deutschland ist es als Zuckerfest bekannt, abgeleitet von der türkischen Bezeichnung Şeker Bayramı, während es in arabischen Ländern eher als Eid al-Fitr bekannt ist.

Halima Pflipsen Quelle: ZDF Halima Pflipsen ist in Marokko geboren und aufgewachsen, bis sie mit 14 Jahren nach Düsseldorf zog. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau und studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre.



Mittlerweile betreibt sie in Düsseldorf eine Kochschule und einen Concept Store mit marokkanischen Delikatessen - damit auch andere an einem Stück ihrer alten Heimat teilhaben können. "Meine Begeisterung fürs Kochen ist eine Brücke zwischen meiner marokkanischen Herkunft und meiner neuen Heimat in Deutschland", sagt sie.



Was Halima Pflipsen mit ihrem Engagement erreichen möchte: Herzen und Kulturen zu verbinden. Ganz nach dem marokkanischen Motto: „Komm als Gast und geh als Freund.“

Bedürftige bleiben beim Zuckerfest nicht außen vor

Die Feierlichkeiten erstrecken sich normalerweise über drei Tage, in denen Familien und Freunde einander besuchen und gemeinsam feiern. Einige Tage vor dem Fest und spätestens vor dem Eid-Gebet ist es Pflicht, die Zakat-al-Fitr zu entrichten. Damit ist eine wohltätige Geste am Ende des Ramadans gemeint, die auch Bedürftigen die Teilhabe an den Feierlichkeiten ermöglichen soll. Die Zakat-al-Fitr erfolgt in Form von Grundnahrungsmitteln oder es wird Geld gespendet

Ereignisse und Begrifflichkeiten rund um Ramadan

Ramadan Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders und gilt als heilig für Muslime auf der ganzen Welt. Der genaue Beginn und das Ende des Ramadans variieren von Jahr zu Jahr. Es ist eine Zeit des Fastens, des Gebets, der Besinnung und des Mitgefühls.



Das Fasten im Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islams, die grundlegenden religiösen Pflichten, die jeder Muslim erfüllen sollte. Muslime fasten während des Ramadans von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das bedeutet, während der Tageslichtstunden wird aufs Essen, Trinken, Rauchen sowie auf sexuelle Aktivitäten verzichtet. Das Fasten soll die Gläubigen dazu ermutigen, Mitgefühl für Bedürftige zu entwickeln, Selbstbeherrschung zu üben und spirituelle Reinigung zu erfahren.



Einige Menschen sind vom Fasten im Ramadan befreit, darunter Kranke, Schwangere, stillende Frauen, Reisende, Kinder vor der Pubertät und ältere Menschen. Iftar und Suhoor Das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang wird als Iftar bezeichnet, bei dem Muslime gemeinsam essen und beten. Vor Sonnenaufgang nehmen Muslime eine Mahlzeit namens Suhoor zu sich, bevor der Fastentag beginnt. Zakat, Fitra und Sadaqah Zakat, eine weitere der fünf Säulen des Islams, verpflichtet Muslime dazu, jährlich einen Teil ihres Vermögens an Bedürftige zu spenden.



Während des Fastenmonats wird zusätzlich zur freiwilligen Spende Sadaqah ermutigt, um Bedürftigen zu helfen und soziale Gerechtigkeit zu fördern.



Die Fitra-Abgabe ist eine spezielle Form der Zakat, die am Ende des Fastenmonats Ramadan entrichtet wird. Sie ersetzt jedoch nicht die jährliche Abgabe der regulären Zakat. Laylat al-Qadr Laylat al-Qadr oder die Nacht der Bestimmung ist eine besonders heilige Nacht im Ramadan, in der Muslime glauben, dass die ersten Verse des Korans offenbart wurden. Muslime verbringen diese Nacht oft mit intensivem Gebet und Rezitation des Korans. Eid al-Fitr Eid al-Fitr, das Fest des Fastenbrechens, markiert das Ende des Ramadans und wird mit einem Festtagsgebet, Süßigkeiten und gemeinsamen Feierlichkeiten zelebriert.

Festliche Köstlichkeiten in Hülle und Fülle

In den Tagen vor dem Fest des Fastenbrechens herrscht in vielen Haushalten ein reges Treiben in der Küche. Fleißig wird gekocht und gebacken, um eine Vielzahl köstlicher Spezialitäten zuzubereiten. Von Haloua über Briouats und Msemen bis hin zu Baghrir - die Luft ist erfüllt von herrlichen Düften. Baghrir , auch bekannt als marokkanische Pfannkuchen oder "Tausend Löcher Pfannkuchen", ist eine beliebte Leckerei, die oft zum Fest genossen wird.

Sie werden typischerweise lauwarm mit Honig und Butter serviert und sind ein wahrer Genuss, der an Honigwaben erinnert. Eine beliebte Beilage ist Amelou, eine Paste aus Arganöl, Honig und gerösteten Mandeln aus dem Südwesten Marokkos.

In Marokko sind die regionalen Unterschiede in den Traditionen und Spezialitäten sehr groß und machen das Land dadurch so besonders und kulturell wertvoll. Eine besondere Erinnerung aus meiner Kindheit im marokkanischen Sidi Slimane ist Berkoukech bel hlib, eine Art selbst gemachter und gedämpfter Couscous, serviert mit warmer Milch und Butter. Die Frauen standen bereits am frühen Morgen des Festtages auf, um sicherzustellen, dass dieses besondere Gericht rechtzeitig zum Frühstück fertig war. Es war eine Freude, dieses Gericht mit meiner Familie und den Nachbarn zu teilen.

Prachtvolle Gewänder und alte Traditionen

Neben den kulinarischen Vorbereitungen ist auch das äußere Erscheinungsbild wichtig. Neue Kleider werden gekauft oder bei traditionellen Schneidereien in Auftrag gegeben. Die ganze Familie freut sich dann darauf, sich in ihren besten Festtagskleidern zu zeigen. Es gibt auch eine Reihe von traditionellen Bräuchen, die das Fest in Marokko prägen, wie das Bemalen von Händen und Füßen mit Henna, meist in den ländlichen Gebieten.

Die Feierlichkeiten beginnen mit dem besonderen Morgengebet, genannt Salat al-Eid, gefolgt von traditionellen Glückwünschen und dem ersten gemeinsamen Frühstück nach fast 30 Tagen des Fastens. Kinder erhalten Geschenke und oft kleine Geldbeträge.

Eid al-Fitr ist eine Zeit der Freude, des Zusammenkommens und der spirituellen Besinnung, in der die Segnungen des Ramadans gefeiert und die Dankbarkeit gegenüber Gott ausgedrückt wird. Auch hier in Deutschland wird dieser bedeutungsvolle Tag von Muslimen gefeiert. Die verschiedenen Bräuche und Traditionen, kombiniert mit den köstlichen Speisen und der herzlichen Atmosphäre, machen dieses Fest zu einem besonderen Anlass für Muslime weltweit. Üblicherweise wünschen wir uns zum Fest "Eid Mubarak Kareem", was so viel bedeutet wie: ein frohes und gesegnetes Fest!