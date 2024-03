Diese Rechte und Pflichten gelten beim Restaurantbesuch

Den Tisch schnell online reserviert - und wieder vergessen: Jürgen Benad, Geschäftsführer des DEHOGA Bundesverbandes, stellt fest, dass der Anteil an "No Shows", also das Nichterscheinen trotz Reservierung, zugenommen hat. Besonders für Restaurants mit einer kleineren Anzahl von Tischen und fehlender Laufkundschaft sei dies ärgerlich.

Es könnten dadurch teils erhebliche Umsatzausfälle entstehen, so Benad. Viele Betriebe reagierten daher mit einer "No Show"-Gebühr. Diese buche das Restaurant dann beispielsweise von der hinterlegten Kreditkarte ab, erklärt der Rechtsexperte. Auf die Gebühr weisen die Betriebe üblicherweise auf ihrer Website hin. Darauf sollte man bei der Reservierung achten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Welche Wartezeiten sind gerechtfertigt?

Als Gast muss man sich nicht alles gefallen lassen - zum Beispiel lange Wartezeiten auf das Essen. Das Landgericht Karlsruhe sprach bei einer Wartezeit von über 1,5 Stunden eine 30-prozentige Kürzung zu. Wie lange man warten muss, hänge aber von den konkreten Umständen ab - in einem Imbiss könne dies kürzer sein als in einem Sternerestaurant, so Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Wann kann Essen reklamiert werden?

Was, wenn die Rechnung nicht kommt?

Bevor man das Restaurant verlässt, müsse man mindestens 30 Minuten erfolglos auf die Rechnung gewartet und mindestens dreimal nach ihr verlangt haben, gibt Verbraucherschützerin Gerhards als Richtlinie an die Hand. Da man die Rechnung aber so oder so zahlen müsse, empfehle es sich, die Kontaktdaten zu hinterlassen, damit die Rechnung per Post geschickt werden könne, so Julia Gerhards. Sonst bestehe die Gefahr, dass man wegen Zechprellerei belangt würde.