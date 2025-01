Zum Überprüfen der Reiniger simulierte das Labor eine Verstopfung: Formlinge aus künstlichem Schmutz - eine Mischung aus Haaren, Fetten und Ölen, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Eierschale und weiteren organischen Substanzen - wurden hierfür in einen Siphon gesetzt. Anschließend wurde von beiden Seiten eine definierte Menge Wasser in den Siphon gegossen und die Testprodukte gemäß Etikett-Angabe hinzugefügt. Nach der vom Hersteller angegebenen maximalen Einwirkzeit wurde mit zwei Litern warmem Wasser gespült - mit einer dreimaligen Wiederholung. Der Testschmutz wurde in definierten Intervallen bewertet. Weiterhin wurde bewertet, ob die Verstopfung innerhalb von 30 Minuten gelöst war. Auch wurde die Konsistenz des Testschmutzes visuell und taktil bewertet.