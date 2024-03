WM in Winterberg: Deutscher Dreifach-Erfolg im Viererbob

Francesco Friedrich hat bei seiner zehnten Viererbob-Weltmeisterschaft den sechsten Titel gewonnen. Eine Woche nach seinem Sieg im Zweierbob siegte der 33-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg am Sonntag in Winterberg mit 0,88 Sekunden Vorsprung vor dem Berchtesgadener Johannes Lochner.

Ammour macht deutschen Triumph perfekt

Der Stifter des Pokals war 1930 Hubert de Martineau (1891 – 1976), der 45 Jahre lang Präsident des St. Moritz Bobsleigh Clubs war. Er machte zur Bedingung, wer fünfmal den Pokal hintereinander gewinnt, darf ihn behalten. Friedrich verzichtete im Vorjahr beim Sieg in St. Moritz auf das Privileg, benannte ihn in "The Francesco Friedrich Bobsleigh Challenge Cup" um und ließ die Trophäe vor der WM in Winterberg im sächsischen Glashütte neu gravieren. Dann stellte er dem Weltverband den Pokal weiter zur Verfügung und holte sich den Cup selbst wieder zurück.