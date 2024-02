Warum Ost-Fußballvereine im Profi-Bereich hinterherhinken

Daraus wurde dann nichts und im Osten begann der Vereins-Fußball auszubluten. "Rund 150 ehemalige Oberliga-Spieler sind allein in den ersten fünf Jahren in den Westen gewechselt", sagt Moderator Manu Thiele im aktuellen Bolzplatz . Aktuell kommen von deutschlandweit insgesamt 56 Profivereinen nur sieben aus Ostdeutschland, davon drei in der dritten Liga.