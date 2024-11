Bundesliga: Warum BVB - Bayern doch noch ein Klassiker ist

Mit zehn Punkten Rückstand geht Borussia Dortmund ins Spiel gegen den FC Bayern. Immerhin: Das letzte Mal hat der BVB gewonnen, mit 2:0 in München.

Eins vorweg: Der Kaiser ist unschuldig. Mit "We call it a Klassiker" beschrieb Franz Beckenbauer einst die Duelle Deutschland gegen England - nicht aber die Spiele seines FC Bayern gegen Borussia Dortmund

Die sind als "deutscher Klassiker" in den Sprachgebrauch eingezogen - jedenfalls in den Fachmedien. Unter Fußball-Puristen ist der Kunstbegriff verpönt. Die "taz" ätzte: "Jedes Mal, wenn ein Sportreporter vom deutschen Clásico spricht, stirbt in Spanien ein Platzwart."