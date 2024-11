Champions League: Bayern nehmen Kurs aufs Achtelfinale

Bayern nutzen Torwartfehler

Ein Aktivposten in Bayerns Offensive war Kingsley Coman. Der in Paris geborene und bei PSG ausgebildete Flügelstürmer hatte zahlreiche gute Szenen. Was fehlte, war der krönende Abschluss.

FC Bayern in Überzahl überlegen

In Überzahl ließen sich die Münchner die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, verpassten aber einen höheren Sieg. Die beste Chance hatte Jamal Musiala, dessen Schuss aus bester Position von Safonov mit den Fingerspitzen an den Pfosten gelenkt wurde (74.).

Bayern stark in der Defensive

Nach dem siebten Zu-Null-Sieg in Serie kann Kompany mit seinem Team mit noch breiterem Kreuz in die großen Prüfungen am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund und schließlich im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen gehen. PSG droht dagegen mit nur vier Punkten das frühzeitige Champions-League-Aus.