"das aktuelle sportstudio" Online first in ZDF-Mediathek

Ab Samstag, 27. Januar, ist " das aktuelle sportstudio" in der ZDFmediathek live ab 22:30 Uhr auf Sendung . Im TV erklingt die Erkennungsmelodie des "aktuellen sportstudios" weiterhin um 23 Uhr.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Mit dem neuen Online-First-Angebot wollen wir allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstagabend gerecht werden: den Sportfans, die auf die ersten frei empfangbaren Bilder vom Abendspiel warten, den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die die feste Beginnzeit unserer Sendung um 23 Uhr im ZDF zu schätzen wissen und auch unserem Publikum im Studio 3 auf dem Mainzer Lerchenberg."

Online first: Abendspiel Leverkusen - Gladbach

Im "aktuellen sportstudio" steht an diesem Samstag der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus - mit den ersten Free-TV-Bildern vom Topspiel am Abend zwischen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Auf sportstudio.de und in der ZDFmediatheks-App via Smart-TV (z.B. Hbb-TV) oder Tablet sowie Smartphone können die Fußballfans ab 22:30 Uhr erleben, ob die in den bisherigen 18 Partien der aktuellen Bundesliga-Saison noch unbesiegte Werkself um Trainer Xabi Alonso im Nachbarschaftsduell gegen den Tabellenzwölften vom Niederrhein den Vorsprung als Spitzenreiter behaupten konnte.