Sport im Livestream in der ZDFmediathek

Der Hauptunterschied zwischen unserer Website und sämtlichen Apps ist der, dass die Apps ausschließlich Videos anbieten - also den Kern der bisherigen ZDFmediathek. Die Website bietet darüber hinaus Beiträge mit Text oder weiteren Elementen. Wenn Sie also möglichst komfortabel unsere Videos nutzen wollen, sind die Apps die erste Wahl. Darüber hinaus bieten sie Funktionen wie den so genannten Second Screen - also ergänzende Infos zum laufenden Programm. Push-Nachrichten erinnern Sie an bald beginnende Live-Sendungen oder wenn ein Video Ihrer Merkliste bald wieder offline ist. Wenn Sie auf diese Funktionen verzichten können, sind Sie mit der Website auch mobil bestens versorgt.