ZDFmediathek: Besser erreichbar

"Wann läuft das denn?" - Sendung verpasst auf dem Smartphone.

Dass neben gutem Inhalt in der digitalen Medienwelt von heute auch gute Auffindbarkeit und schnelle Innovationsfähigkeit zwingende Grundvoraussetzungen für Erfolg sind, zeigt ein Blick auf die bloßen Zahlen und Fakten: Seit Start der ZDFmediathek in der heute bekannten Form im Jahr 2007 hat sich die Zahl der monatlichen Besuche von ZDF.de und ZDFmediathek von rund neun Millionen auf 45 Millionen verfünffacht. Mehr als ein Drittel der Visits erfolgt heute über Smartphones und Tablets – Geräte, die es 2007 in dieser Form und in dieser Wichtigkeit noch gar nicht gab. Ebenso wenig wie Smart-TV-Geräte, die allein mit ihrer HbbTV-Funktion aktuell sieben bis neun Prozent aller Besuche ausmachen.