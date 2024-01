Handball-EM 2024: DHB-Team will sich doppelt belohnen

Juri Knorr hatte das Ende des Gold-Traums der deutschen Handballer bei der Heim-EM nach einer "kurzen Nacht" noch immer nicht verwunden. Das Duell um Bronze mit Schweden am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Dyn) in Köln war für den Spielmacher ganz weit weg.

"Es ist enttäuschend, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, es war mehr drin. In meinem Kopf ist nur das Halbfinale, kein Spiel um Platz drei", räumte Knorr am Samstag ein.

Es fühle sich an, als habe er "nicht alles auf der Platte gelassen", sagt Juri Knorr. Das sei für ihn "schlimmer, als in letzter Sekunde mit einem Tor zu verlieren". 26.01.2024 | 2:29 min

Endspiel um die Olympia-Qualifikation

Kölner Hexenkessel als Trumpf

Das Duell mit dem Rekord-Champion, der vor zwei Jahren seinen fünften EM-Titel gewonnen hatte, wird für beide Teams zur Kopfsache. Denn auch die Schweden waren nach dem dramatischen Aus gegen Olympiasieger Frankreich am Boden zerstört. Knorr erwartet mehr von sich "Es wird darum gehen, wer es am Ende eines langen Turniers mehr will. Wir werden alles dafür tun, dass wir das sind", sagte DHB-Kapitän Johannes Golla.

Alles für die Mannschaft: Das ist das Motto für die deutschen Handballer bei der Heim-EM im Januar. Wie hat sich das DHB-Teamauf das Event vorbereitet? 09.01.2024 | 44:13 min

Gislason wirft Knorr "nicht viel" vor. Schon nach dem Abpfiff der Partie am Freitagabend, bei der knapp zehn Millionen Menschen vor den TV-Geräten mitfieberten, war Deutschlands bester EM-Schütze hart mit sich ins Gericht gegangen. "Ich will nicht so ein Sportler sein, der zufrieden ist, wenn er das Halbfinale erreicht. Ich will, dass das Größte herauskommt. Ich war hier, um zu gewinnen und hätte gern mehr gehabt", sagte Knorr und ergänzte: