Fußball: St. Pauli verspielt Herbstmeistertitel in 2. Liga

Wehen entührt einen Punkt - Kiel profitiert

Nordeutschland dominiert die Liga

"Wir sind selbst ein bisschen erstaunt, nehmen das aber gerne mit", sagte der Kieler Geschäftsführer Uwe Stöver nach dem fünften Sieg in Folge. Auch dank zweier Treffer des früheren Bayern-Stürmers Fiete Arp dürfen auch die "Störche" inzwischen ernsthaft vom Aufstieg träumen. Der Hamburger SV, der die norddeutschen Festspiele in der Hinrunde auf dem Relegationsplatz komplettiert, hat vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

St. Pauli gegen den HSV: Kult-Klub gegen Bundesliga-Dino, Fortschritt gegen Stillstand – alles Klischees oder ist da etwas dran? Conan Furlong war in Hamburg unterwegs. 06.12.2023 | 14:36 min

Damit steigen auch - rein statistisch - die Chancen auf den ersten Bundesligisten aus dem Bundesland Schleswig-Holstein. Denn: In 17 von 41 Fällen seit der Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga im Jahr 1981 erwies sich der Herbstmeistertitel auch als gutes Omen für einen späteren Meistertitel im Liga-Unterhaus - immerhin eine Quote von 39 Prozent. In 27 Fällen (Quote: 65 Prozent) reichte es zum direkten Aufstieg.