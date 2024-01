Afrika- und Asien-Cup dünnen Kader aus: Bayer Spitzenreiter

Leverkusen stellt aus der Bundesliga am meisten Spieler ab. Darunter auch Victor Boniface (re.) und Edmond Tapsoba.

Aus den vielen Stimmen der Bundesliga-Manager, die sich in den letzten Wochen über die Abstellungen ihrer Spieler für den Afrika-Cup geäußert haben, hebt sich die von Werder Bremens Profi-Chef Clemens Fritz durch einen positiven Zungenschlag ab.

Bedeuten Abstellungen Wettbewerbsverzerrung?

Der vom FC Liverpool ausgeliehene Keita, der in Bremen aufgrund von Verletzungen und Trainingsrückstand in der Hinrunde nur sporadisch zum Einsatz kam, nimmt als Kapitän der Nationalmannschaft Guineas an der Kontinentalmeisterschaft teil.