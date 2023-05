Wie sagte Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel neulich so schön: manchmal täten sich unverhofft Türen auf, und dann müsse man einfach hindurchgehen. So darf der so kurzfristig engagierte neue Trainer dank Jungstar Jamal Musiala doch noch die Minimallösung im Bayern-Dress feiern. Zu echter Feierstimmung reicht dieser Titelgewinn von Dortmunds Gnaden in München kaum. Zu viel liegt ganz offensichtlich in der inneren Vereins-, aber auch der Mannschaftsstruktur im Argen.