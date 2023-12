Trotz Gewalt: Wieder mehr Schiedsrichter im Fußball

Gegen Ende des Jahres kommen positive Meldungen aus einem Bereich des Sports, der in den letzten Jahren meist durch Negativ-Schlagzeilen aufgefallen ist. "Zahl der aktiven Referees steigt", meldete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kurz vor Weihnachten. Erstmals seit rund zwanzig Jahren hätten in einem Jahr wieder mehr Menschen als Schiris angefangen als aufgehört. Die Zahl der aktiven Unparteiischen sei im Jahr 2023 um knapp 2.800 Personen gestiegen - das bedeute ein Plus von fünf Prozent.