Es gelte nun, so Ruhnert, mit den Verantwortlichen "offen und ehrlich" zu diskutieren, um im ungewohnten Abstiegskampf wieder in die Spur zu finden. "Am Ende ist der Trainer auch relativ machtlos, wenn man sich die Bälle selber reinschießt", sagte er und spielte damit auf das Eigentor von Robin Knoche zum 0:1 (38.) an, das den Berliner Negativstrudel in Bremen in Schwung brachte.