0:1 im Villa Park: Aston Villa bestraft die Bayern eiskalt

Es ist der erwartete Härtetest für den FC Bayern geworden, und er ging verloren: Die Münchner unterlagen am Mittwochabend bei Aston Villa mit 0:1 (0:0). Ein No-Look-Lupfer des eingewechselten Jhon Duran in der 79. Minute besiegelte die erste Niederlage für die Bayern unter dem neuen Trainer Vincent Kompany.

In der Bayern-Startelf gab es im Vergleich zum 1:1 zuletzt in der Liga gegen Leverkusen zwei Veränderungen. Trainer Kompany beließ Jamal Musiala aus Gründen der Belastungssteuerung zunächst auf der Bank. Für ihn rückte Kingsley Coman in die Anfangsformation. Konrad Laimer spielte für Raphaël Guerreiro.

Aston-Torhüter Martinez glänzt

Die Bayern hatten die Anfangsphase für sich, Harry Kane prüfte erstmals in der 7. Minute Aston-Torhüter Emiliano Martinez, der einen Kopfball des Stürmers aus kurzer Distanz abwehrte. Nach einer Viertelstunde kippte das Momentum zugunsten der Hausherren, lautstark angefeuert von den Fans im Villa Park - und in der 22. Minute war der Ball nach einem Freistoß im Bayern-Tor. Glück für die Münchner, dass der Treffer nach VAR-Überprüfung wegen Abseits nicht gegeben wurde.

Die Bayern hatten in der Folge weiter deutlich mehr Ballbesitz. In der Schlussphase der ersten Halbzeit scheitern die Münchner aber erneut am glänzenden Torhüter Martinez, der einen sehenswerten Schlenzer aufs lange Eck von Michael Olise noch mit den Fingerspitzen über sein Tor lenkte (39.). Torlos ging es die Pause.

Joker Duran sticht

Zur zweiten Halbzeit kam Musiala für Coman und die Bayern starteten erneut dominant. Aston Villa stand mächtig unter Druck, ein misslungener Klärungsversuch von Ezri Konsa landete beinahe im eigenen Tor (51.). In der 53. Minute kam erneut der VAR zum Einsatz, nachdem der Ball an den Ellbogen eines Villa-Spielers sprang, doch statt Elfmeter gab es Eckball für die Bayern.

In der Folge verflachte die Partie etwas, doch dann stach Joker Duran: Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte in den Lauf des Kolumbianers, lupfte dieser aus der Distanz ohne zu schauen hoch aufs Bayern Tor. Torhüter Manuel Neuer stand zu weit draußen und konnte dem Ball nur mehr hinterherschauen. Der Villa Park stand nun Kopf. In der Nachspielzeit scheiterten auch Serge Gnabry (90+1) und erneut Kany (90+6.) an dem bärenstarken Martinez