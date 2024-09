Fußball-Bundesliga: Leverkusen nimmt Punkt aus München mit

Kein Sieger im Bundesliga-Topspiel: Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen haben sich 1:1 (1:1) getrennt. Für die Bayern war es der erste Punktverlust der neuen Saison, trotzdem bleiben sie an der Tabellenspitze. Robert Andrich hatte Leverkusen vor 80.000 Zuschauern in Führung gebracht, Aleksandar Pavlovic den Ausgleich für die Bayern besorgt.

FC Bayern klar überlegen

Einziges Manko auf Seiten der Münchner: Wirklich torgefährlich wurden sie selten. Ein Freistoß von Michael Olise, der auf dem Tordach landete, war noch die beste Chance (22.) in der ersten halben Stunde. Ansonsten gelang es den von Trainer Xabi Alonso sehr abwartend und ungewohnt defensiv eingestellten Gästen, den Rekordmeister weitgehend vom eigenen Gehäuse fernzuhalten.

Pavlovic wetzt seinen Fehler schnell aus

Die Leverkusener Führung kam wie aus dem Nichts. Selbst der Eckball, der zum 1:0 für die Werkself führte, war ein Geschenk der Münchner: Pavlovic spielte den Ball unbedrängt, aber auch ungenau ins Toraus. Die Ecke von Alejandro Grimaldo landete bei Granit Xhaka im rechten 16er-Rückraum. Der Schweizer legte für Robert Andrich auf, der aus rund 18 Metern in Neuers rechte Ecke traf (31.). Es war das erste Mal, dass München unter dem neuen Trainer Vincent Kompany in Rückstand geriet.

Pavlovic machte seinen Fehler aber schon kurz danach wieder wett: Eine Flanke von Olise köpfte Edmond Tapsoba in die Mitte. Pavlovic nahm die Kugel mit der Brust an und hämmerte den Ball ins Tor (39.) - ein wunderbarer Abschluss aus über zwanzig Metern.

Gnabry trifft Pfosten und Latte

Wir hätten schon mehr verdient gehabt, auf jeden Fall. Die Chancen hatten wir, und das Tor, was wir kassiert haben, war ärgerlich.

Leverkusen verteidigte allerdings weiter sehr konzentriert und mit hohem läuferischen Aufwand, sodass die Bayern nur selten Lücken fanden, um in gefährliche Räume vorzustoßen. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden, mit dem Leverkusen sicher besser leben kann als der FC Bayern. Mit der Leistung seiner Elf dürfte Kompany aber zufrieden sein.