Rückspiel gegen PSV: BVB hofft auf Sanchos Tricks und Finten

Bisher hatte sich der Traum vom starken Comeback an alter Wirkungsstätte nicht erfüllt. Weil sich die Transfergespräche mit Manchester zogen, verpasste Sancho das komplette Wintertrainingslager. Nach zwei Assists beim Debüt in Darmstadt und in Köln verschwand Sancho am dritten Spieltag des neuen Jahres schon wieder vollständig in der Versenkung.