Borussia Dortmund kann trotz einer dürftigen Vorstellung weiter auf den ersten Viertelfinaleinzug in der Champions League seit 2021 hoffen. Mit dem 1:1 (0:1) bei der PSV Eindhoven verschaffte sich das Team von Trainer Edin Terzic eine passable Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel am 13. März in Dortmund.