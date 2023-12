Champions League: Dortmund macht gegen PSG Gruppensieg klar

Nächste starke Vorstellung in der Champions League: Mit dem 1:1 gegen Paris St. Germain macht sich der BVB zum Gruppensieger. PSG ist weiter, weil Newcastle verliert. 13.12.2023 | 2:59 min

Den Gästen aus Frankreich genügte das Remis aufgrund des Ergebnisses im anderen Gruppenspiel für Rang zwei. Dort gewann die AC Mailand bei Newcastle United mit 2:1 und schob sich an den Engländenr noch auf den dritten Gruppenplatz, der zum Weiterspielen in der Europa League berechtigt.

Dortmunds Führung hält nur kurz

Vor 81.365 Zuschauern in Dortmund brachte Karim Adeyemi den BVB kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung (51.). Vorausgegangen war ein schlampiger Rückpass der Pariser und eine gute Vorarbeit von Niclas Füllkrug.

Süle rettet spektakulär gegen Mbappé

Nach den ersten 45 Minuten war es für die Mannschaften noch ohne Tore in die Kabinen gegangen. An Chancen mangelte es auf beiden Seiten allerdings nicht. Unter anderem Marius Wolf (13.), Marco Reus (26.) oder Mats Hummels (45.) waren für den BVB dicht dran an einem Treffer.