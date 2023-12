Spektakuläre Rettungsaktion: Süle und die Monstergrätsche

Niklas Süle hat im letzten Gruppenspiel des BVB gegen PSG eine spektakuläre Rettungsaktion hingelegt. Mit letzter Kraft bügelte er einen Fehler der Dortmunder Defensive aus. 14.12.2023 | 1:18 min

Doch eine Szene aus der Partie beherrscht am Tag danach die Berichterstattung: die spektakuläre Rettungsaktion von Niklas Süle gegen Kylian Mbappé.

Nächste starke Vorstellung in der Champions League: Mit dem 1:1 gegen Paris St. Germain macht sich der BVB zum Gruppensieger. PSG ist weiter, weil Newcastle nicht gewinnt. 13.12.2023 | 2:59 min

Süle blickt kritisch auf seine Aktion

Die eingerutschte Rettungstat in höchster Not (17. Minute) verhinderte einen frühen Dortmunder Rückstand. Der Retter selbst sieht die Situation kritischer: "Es ist natürlich schwierig, einen Spieler wie Mbappé zu verteidigen, aber in dem Fall hätte ich es besser machen können."