Champions League: Dortmund feiert Arbeitssieg gegen Graz

Personalsituation immer noch angespannt

Für Trainer Nuri Sahin hatte sich die Personalsituation kein bisschen entspannt. Pascal Groß half wieder hinten rechts aus, Emre Can in der Innenverteidigung, Malen war erneut der einzige gestandene Profi auf einer BVB-Bank, auf der einige Plätze unbesetzt blieben.

Trotzdem: Ein Sieg galt als Pflicht. Marcel Sabitzer, in Graz aufgewachsen, vergab die erste Torchance der anfangs noch dominanten Gastgeber (6.). Maximilian Beier scheiterte im Nachschuss an Torhüter Kjell Scherpen (15.).

BVB fehlt die Präzision

Der SK Sturm, in Österreich souveräner Tabellenführer, aber nach drei Champions-League-Spielen punktlos, schaute sich die Dortmunder Bemühungen an und spielte nach Ballgewinnen steil in den Angriff - wo Mika Biereth allerdings meist vergeblich auf auch nur annähernd Verwertbares wartete. Erst in der 71. Minute bot sich ihm die große Chance zur Führung - er köpfte über das Tor.