Hoffnungsträger gegen Graz: Beier beim BVB angekommen

Lob von Sportdirektor Kehl

Aber nicht nur das. Dortmunds Nummer 14 riss sich fürs Team auf, spulte mehr als elf Kilometer ab und warf sich in zahlreiche Zweikämpfe, ehe er in der 94. Minute völlig erschöpft vom Rasen kroch. Es könnte der Durchbruch gewesen sein für den Youngster, der klammheimlich schon 12 von 14 möglichen Einsätzen für die Westfalen angehäuft hat.

BVB-Verletzungspech

Fieser Begriff "Chancentod" macht die Runde

Jamie Gittens ist noch nicht stabil genug, gegen Leipzig fiel ihm die Rolle des Chancenvernichters zu. Donyell Malen macht sich selbst das Leben schwer, wenn er immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League flirtet. Und der 18-Jährige Cole Campbell steht gerade erst am Anfang.

Beier hat seine Chance nun im Showdown mit Leipzig genutzt. Dabei hatte es für ihn traditionell mies begonnen: mit einer leichtfertig vergebenen Großchance. Der zerbrechlich wirkende Schlaks hatte aus bester Position am Tor vorbei geköpft. Schon beim DFB-Pokal-Aus des BVB und in der Königsklasse hatte der Darts-Fan das Ziel falsch angepeilt.

In Wolfsburg hätte Beier den BVB in Führung bringen müssen. Beim 2:5-Debakel in Madrid hatte er das 3:2 auf dem Fuß, ehe im Gegenzug die Partie zugunsten von Real kippte. Der fiese Begriff "Chancentod" machte in den Medien die Runde.