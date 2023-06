Die 34.000 Tickets fürs Endspiel sind seit Wochen vergriffen, Unterkünfte in Eindhoven kaum mehr zu bekommen. 4.000 Fans reisen alleine aus Wolfsburg an.



Das Frauen-Finale seit 2019 vom Männer-Endspiel der Königsklasse abzukoppeln und eine eigene Plattform zu bieten, war seitens der UEFA der richtige Weg. Gerade die VfL-Frauen haben oft genug erfahren, eher als Anhängsel behandelt zu werden. Frühere Endspiele mit Beteiligung der "Wölfinnen" stiegen etwa in veralteten Stadien (2014 in Lissabon oder 2018 in Kiew) oder einmal sogar ziemlich weit weg von der Ausrichterstadt (2016 in Reggio Emilia statt in Mailand). Mitunter hat die UEFA nicht mal die offizielle Zuschauerzahl kommuniziert.