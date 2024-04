Champions League: Bedrohungslage vor Viertelfinals

Bedrohung durch dschihadistische Gruppe

Die dschihadistische Gruppe habe alle Viertelfinalspiele am Dienstag und Mittwoch bedroht, sagte Darmanin der Nachrichtenagentur AFP zufolge. In Paris findet am Mittwoch (21 Uhr) die Partie zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona statt.

Auch die spanischen Sicherheitskräfte sind vor den Duellen in Madrid sensibilisiert. Die Frühwarn-, Sicherheits- und Reaktionsmechanismen seien aktiviert worden, hieß es. In der spanischen Hauptstadt spielt am Dienstagabend (21 Uhr) Real Madrid gegen Manchester City, einen Tag später tritt zur gleichen Uhrzeit Borussia Dortmund bei Atletico an.