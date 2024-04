CL-Viertelfinale: "Neues" Arsenal gegen alten Angstgegner

Doch Arteta glaubte an ihn, formte ihn zum derzeit torgefährlichsten Stürmer in England (5 Tore und 4 Vorlagen in den letzten 7 Spielen). "Er hat so viel Herz und Entschlossenheit, dafür lieben ihn alle", lobte der Spanier den Ex-Leverkusener nach Arsenals 3:0-Erfolg am Wochenende in Brighton , bei dem Havertz einmal traf.