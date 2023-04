Was ihrem Ensemble Mut machen kann: In der vergangenen Saison setzte sich Wolfsburg im Viertelfinale gegen Arsenal (1:1, 2:0) durch. Diesmal das Endspiel am 3. Juni in Eindhoven zu erreichen, wäre gerade für Roord etwas ganz Besonderes: "Das Champions-League-Finale ist überhaupt ein Traum, in Holland ist es natürlich ein noch größerer."