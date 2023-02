Ob Mbappé nur vorsorglich für den Spieltagskader nominiert wurde, tatsächlich auf der Bank sitzen oder von Beginn an spielen wird, bleibt damit offen. Der Angreifer (24) hatte am 1. Februar im Ligaspiel in Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten. Seine Ausfallzeit wurde vom Verein auf drei Wochen geschätzt. Bei Messi hatte PSG in der vergangenen Woche eine Sehnenverletzung im Knie des 35-Jährigen bestätigt.