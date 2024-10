Champions League: Leipzig verliert in Überzahl gegen Juve

Zwei Mal geführt - und am Ende in Überzahl doch noch verloren: RB Leipzig hat beim 2:3 gegen Juventus Turin einen bitteren Abend erlebt.

In einem furiosem Spiel können die Hausherren vor 45.228 Zuschauern durch den Slowenen Benjamin Sesko in der 30. Minute sehenswert in Führung gehen. Der Stürmer erläuft sich einen langen Ball von Openda und zieht links im Strafraum frei vor Di Gregorio wuchtig mit links ab. Der Schuss knallt unter die Latte, ein starker Treffer.

Juventus dreht das Spiel in Unterzahl

Der Schock für Leipzig folgt in der 83. Minute: Juve dreht das Spiel in Unterzahl. Francisco Conceicao setzt sich rechts im Strafraum viel zu einfach gegen Raum durch und legt den Ball anschließend flach mit links ins lange Eck. In der Folge erhöht Leipzig en Druck, Turin bringt das 3:2 aber über die neun Minuten Nachspielzeit und siegt auswärts. Leipzig steht weiterhin ohne Punkte in der jungen Champions-League-Saison da.