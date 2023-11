Normalerweise hält Eintracht Frankfurt das Abschlusstraining noch im Stadtwald ab, um dann am nahe gelegenen Frankfurter Flughafen in den Flieger zu steigen. Vor dem Auswärtsspiel in der Conference League bei HJK Helsinki (18.45 Uhr) wurde bewusst die letzte Einheit auf finnischem Boden bestritten, denn der Hauptstadtklub spielt in seiner Arena mit den gerade mal 10.700 Sitzplätzen auf Kunstrasen. "Wir möchten uns schnellstmöglich an die Umstände gewöhnen", betonte Trainer Dino Toppmöller.