Auf dem Platz sorgte derweil Gregoritsch noch einmal für Feuer: Der Österreicher verkürzte per Kopf auf 1:4 (75.). Mehr gelang den Freiburgern aber nicht mehr. Im Gegenteil: Nach Foul von Kübler an Mohamed Simakan gab es in der Nachspielzeit Strafstoß, den Szoboszlai zum 5:1 für Leipzig verwandelte. So zog RB, das auch kämpferisch überzeugte, ebenso souverän wie verdient ins Finale ein - und das zum dritten Mal in Folge.