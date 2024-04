Saar-Pfalz-Derby: Warten auf das "Wunder von Saarbrücken"

Selten hat man so genau auf Grashalme geschaut wie im Saarbrücker Ludwigsparkstadion in den letzten Monaten. Die Bilder der Laubbläser-Kolonne, die so verzweifelt wie erfolglos versuchte, die Wassermassen vom Platz zu pusten, gingen um die Welt. Ziemlich peinlich.