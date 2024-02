Warum Saarbrückens Spielabsage blamabel ist

Trotz Laubbläser-Einsatz: Das Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach fiel ins Wasser. 08.02.2024 | 1:51 min

Ganz Fußballdeutschland wollte wissen, ob dem saarländischen Drittligisten nach seinem Überraschungssieg gegen den 1. FC Bayern München in der Vorrunde und dem gewonnenen Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt tatsächlich der Einzug ins Halbfinale gelingt.

Eine "brutal schwere Entscheidung" sei für ihn die Absage des Pokalspiels in Saarbrücken gewesen, sagt Schiedsrichter Florian Badstübner. 07.02.2024 | 1:53 min

Hätte die Blamage vermieden werden können?

Ein Preis, für den man ein funktionierendes Stadion erwarten könnte. Der gestrige Abend zeigte jedoch, dass an einem der wichtigsten Elemente gespart wurde: Es gibt keine Rasendrainage. Eine 200.000 Euro-Investition, die das gestrige Spiel hätte retten können.

Anpfiff hätte um 20.45 Uhr sein sollen, doch dann wird das Viertelfinale 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. 07.02.2024 | 27:28 min

Saarbrücken die "Lachnummer der Nation"

Als "Lachnummer der Nation" betitelt die Saarbrücker FDP -Stadtratsfraktion die Stadt Saarbrücken und kritisiert damit die regierende CDU . Im Fokus der Kritik: Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). So gerne hätte er Saarbrücken als Fußballmetropole etabliert. Stattdessen auf dem Programm des heutigen Tages: Krisensitzung im Rathaus.

Wir können uns auch nur entschuldigen für die Unannehmlichkeiten, denn der Rasen war auch aus unserer Sicht in einer inakzeptablen Form.

Eine inakzeptable Form und eine Situation, die so nicht wieder auftreten sollte. Dieser Meinung ist auch der Sportdezernent der Stadt Saarbrücken, Patrick Berberich (CDU). Er plädiert für kurzfristige Maßnahmen, damit das Nachholspiel in Saarbrücken stattfinden kann. Darüber hinaus aber auch für eine komplette Erneuerung des Spielfelds in der Sommerpause - diesmal mit Drainage.