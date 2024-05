DFB-Elf: Aufbruchsstimmung aus Blankenhain

Aus dem aktuellen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann sind aktuell nur 15 Spieler einsatzfähig. Leroy Sane, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und David Raum seien noch nicht voll belastbar. Und zehn Akteure stoßen in der Vorbereitung erst nach und nach dazu, Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah sollen nach dem DFB-Pokalsieg mit Bayer Leverkusen an diesem Mittwoch eintreffen, genau wie Kapitän Ilkay Gündogan vom FC Barcelona.



Torhüter Manuel Neuer wird wegen seines Magen-Darm-Infekts erst "Richtung Donnerstag" erwartet, Vertreter Marc-André ter Stegen sogar erst am kommenden Montag. Antonio Rüdiger und Toni Kroos (Real Madrid), die genau wie Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) kommen wegen des Champions-League-Finals (1. Juni) auch erst, wenn der ganze Tross bereits am Freitag mit der Bahn nach Herzogenaurach weitergereist ist. Im Grunde ist der Kader erst nach dem Testspiel gegen die Ukraine in Nürnberg (3. Juni) wirklich komplett.