DFB-Team startet EM-Trainingslager: "Vollgas" in der Idylle

Bayer Leverkusen hat den DFB-Pokal gewonnen. In einer spannenden Partie im Berliner Olympiastadion besiegte der Deutsche Meister Zweitligist Kaiserslautern in Unterzahl mit 1:0.

Nur ein EM-Spielort im Osten

Im Osten fühlt man sich oft zu kurz gekommen, was den großen Fußball angeht. Leipzig ist wie bei der WM 2006 der einzige EM-Spielort in den neuen Bundesländern. Die drei EM-Gruppenspiele gegen Schottland (14. Juni/München), Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt) finden alle im Südwesten statt.

Trainingsplatz mit Wembley-Rasen-Qualität

Wichtige Spieler fehlen noch

Ein öffentliches Training

Viel Zeit bleibt in Blankenhain nicht, bevor am Freitag der Umzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach folgt. Zuvor soll es am Montag ein öffentlichen Training vor 15.000 Fans im Stadion des Regionalligisten Carl Zeiss Jena geben.