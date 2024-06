Benjamin Glück: Wer ist der Assistent des Bundestrainers?

Nagelsmann und Glück: Ein schicksalhaftes Treffen

"Zu dieser Zeit haben wir uns viele Spiele gemeinsam angeschaut und kommende Gegner der U19 analysiert. Gerade dabei habe ich sehr viel gelernt und alles aufgesaugt. Wenn man so will, stammt ein großer Teil meines Knowhows aus der Zusammenarbeit mit Julian."

Gemeinsam entwickeltes Grundgesetz

Wenn Glück Spiele analysiert, weiß er genau, was der taktisch hochbegabte und dementsprechend anspruchsvolle Nagelsmann sehen will.

Nagelsmanns Freund zu sein, kann wehtun

Doch Glück ist noch viel mehr als Nagelsmanns Auge bei der Spielanalyse. Der vom Gemüt eher ausgleichend, freundlich und ruhig veranlagte Fachmann ist auch der perfekte Konterpart zum dominanten, teils aufbrausenden, euphorischen, lauten und energiegeladenen Nagelsmann. Der Bundestrainer agiert und hat in Glück einen, der ihn berät, unterstützt oder einfach da ist, wenn dem quirligen Coach mal danach ist, Quatsch zu machen - was häufiger vorkommt.

Oder: Als Nagelsmann einst in Leipzig mal beim Hallenfußball Dampf abließ, schoss er seinem Intimus aus Versehen so hart an Hals und Gesicht, dass er ihn später in die Leipziger Universitätsklinik fahren musste, wo eine Nervquetschung diagnostiziert wurde und Glück zur Beobachtung eine Nacht im Krankenhaus bleiben musste. Hernach berichtete Nagelsmann die Anekdote frei von der Leber weg in einer Pressekonferenz. Der Freund des Draufgängers Nagelsmann zu sein, der sogar seinen eigenen Schatten ins Krankenhaus schießt, kann eben auch mal wehtun.