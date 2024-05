Fußball-EM 2024: René Adler wird ZDF-Experte

Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM 2024 - als TV-Experte wird René Adler für das ZDF dabei sein. Der ehemalige DFB-Keeper analysiert im Gespräch u.a. den EM-Kader.

René Adler wird neues ZDF-Gesicht während der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Der Ex-Nationalkeeper wird im "Morgenmagazin" sowie im "Mittagsmagazin" als Experte zum Einsatz kommen.

Alle EM-Spiele in der Zusammenfassung

Neben Adler werden die Ex-Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer wieder als Experten während des Turniers tätig sein. Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein übernehmen die Moderation im Berliner Studio. Sven Voss und Amelie Stiefvatter fungieren als DFB-Experten und sind im Quartier der deutschen Nationalmannschaft.

Das ZDF überträgt 17 EM-Partien live im TV und im Stream. Am 14. Juni steigt in München das mit Spannung erwartete Eröffnungsspiel der DFB-Elf gegen Schottland. Zu allen 51 Partien des Turniers wird es Spiel-Zusammenfassungen nach Abpfiff in der ZDF-Mediathek geben. Kommentieren werden die EM-Spiele im ZDF Claudia Neumann, Oliver Schmidt und Martin Schneider.