Am früheren Abend war der SC Freiburg auch in seinem sechsten Spiel in der Europa League ungeschlagen geblieben. Trotz einer großen Rotation mit zehn Veränderungen in der Startelf holten die Breisgauer bein Karabach Agdam in Aserbaidschan einen Punkt. Nils Petersen (25./Foulelfmeter) erzielte die Führung, Kwabena Owusu (90.+2) gelang der späte Ausgleich in Unterzahl.