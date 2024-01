Internationale Presse: "Trauriger Tag für den Weltfußball"

Franz Beckenbauer bei der WM 1970 in Mexiko beim Spiel gegen Peru. Quelle: Action Images

Internationale Pressestimmen zum Tod von Franz Beckenbauer würdigen die Lebensleistung des Münchners als Spieler, Trainer und Funktionär. Kritischer wird seine Rolle rund um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gesehen.

England

"Sun:" "R.I.P Der Kaiser. Eine Legende für immer. Der Deutsche gilt weithin als einer der größten Spieler aller Zeiten."

Schweiz

"Neue Zürcher Zeitung": "Der Kaiser ist tot: Sein Glanz provozierte die Landsleute. Doch Franz Beckenbauer wird immer der größte deutsche Fußballer bleiben."

Österreich

"Kurier": "Der Fußball hat seinen Kaiser verloren. Mit Franz Beckenbauer verliert die Fußball-Welt einen Teil ihrer Geschichte."

Man nannte ihn schlicht den "Kaiser" und jeder wusste, wer gemeint ist. Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist verstorben. 08.01.2024 | 14:52 min

"Der Standard": "Franz Beckenbauer war die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, die aber auch ihre Schattenseiten hatte. Er war der Kaiser des Fußballs."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Die Welt verliert seinen Fußball-Kaiser. Um seinen legendären Status zu erklären, pflegte man in Deutschland zu sagen, dass Beckenbauer unter Gott, aber über dem Kanzler stand."

Der Charme des Kaisers war so grenzenlos wie sein Einfluss auf den deutschen Fußball und die Gesellschaft. Gazzetta dello Sport

"Corriere della Sera": "Die Fußballgötter hatten Kaiser Beckenbauer eine ungeheure Klasse verliehen. Er schien über den Rasen zu gleiten, und jede Geste zeigte ausgefeilte Technik. Als Sohn des vom Krieg zerstörten Deutschlands hatte er im Fußball das Instrument seines Aufstiegs gefunden."

2020 wurde Franz Beckenbauer 75. Filmemacher Uli Weidenbach geht auf Spurensuche, blickt auf die Licht- und Schattenseiten der Biografie. 24.12.2020 | 43:59 min

"Corriere dello Sport": "Der Weltfußball trauert um den größten Abwehrspieler aller Zeiten. Beckenbauer war ein Revolutionär auf dem Spielfeld und ein talentierter Trainer."

"La Repubblica": "Franz Beckenbauer war mit seinen Mannschaften wie ein Orchesterdirigent, der aus seinen Musikern das Beste hervorbringt."

"Tuttosport": "Mit Franz Beckenbauer verliert die Welt einen der größten Spieler der Fußballgeschichte. Eine Ikone und ein deutscher Held."

Spanien

"Marca": "Mit Beckenbauers Tod verliert Deutschland nicht nur seinen größten Fußballer, sondern eine seiner herausragendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte."

"AS": "Der deutsche Fußball weint nach dem Tod seines besten Fußballers der Geschichte. Der 'Kaiser' ist eines der Symbole des deutschen Fußballs. Ein Mythos ist von uns gegangen."

Markus Harm erklärt im Studio, warum Franz Beckenbauer so wichtig war für den deutschen Fußball – und: Was an den Vorwürfen rund um die Vergabe der WM 2006 an ihm hängen blieb. 08.01.2024 | 2:04 min

"Sport": "Deutschland verabschiedet sich von seinem größten Idol. Beckenbauer war und ist weiterhin das Vorbild von vielen Fußballspielern weltweit."

"El Mundo Deportivo": "Franz Beckenbauer hinterlässt eine große Leere in Deutschland und im Weltfußball."

"ABC": "'Der Kaiser' war einer der wenigen Fußballer mit einem Stern auf der Brust sowohl als Spieler als auch als Trainer. Heute ist ein ganz trauriger Tag, nicht nur für den deutschen, sondern für den gesamten Weltfußball."