Fußball: EM-Qualifikation der Frauen - Hoffen und Bangen

Horst Hrubesch war es ein persönliches Anliegen, dass seine Spielerinnen ausgiebig die Momente der Freude auskosteten. Mit ausladenden Handbewegungen bat der Noch-Bundestrainer die Protagonisten in einer Reihe auf den Rasen, um die Ovationen von den Rängen in eine Welle der Begeisterung zu überführen.

Das letzte EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich (4:0) löste eine Freudenstimmung in der ausverkauften Arena in Hannover aus, die der enthusiastischen Atmosphäre bei den EM-Partien der Männer vor wenigen Tagen und Wochen kaum nachstand.

Der Schrei von Lena Oberdorf

Erst ein "Völlig losgelöst" zum Peter-Schilling-Klassiker, später noch ein "Oh wie ist das schön": 43.953 Fans am Maschsee bildeten die beste Kulisse für ein Frauen-Länderspiel seit elf Jahren. Die Generalprobe für die Olympischen Spiele, die mit dem Auftaktspiel gegen Australien in Marseille am 25. Juli einen Tag vor der Eröffnungsfeier beginnen, hätte atmosphärisch kaum besser verlaufen können.