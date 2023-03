Die Belgier waren den Deutschen in dieser Phase in allen Belangen überlegen – technisch sauberer, gedanken- und handlungsschneller, zweikampfstärker. Der DFB-Elf, erneut im 4-2-2-2-System formiert, blieb nur die Rolle des staunenden Zuschauers – so auch in der 19. Minute, als nach einem deutschen Eckball die Gäste das Feld in Windeseile überbrückten. Am Ende seines 70-Meter-Sprints setzte Dodi Lukebakio den Ball nur um Zentimeter am Kasten vorbei. Noch näher dran war Lukaku in der 21. Minute, als er nach einer Ecke per Kopf die Latte traf.