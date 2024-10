Nations League: DFB-Team wächst zusammen

Kapitän Joshua Kimmich merkte ZDF-Interview an, dass aus der Startelf gegenüber dem Hinspiel in den Niederlanden (2:2) neben ihm "mit Flo (Florian Wirtz) und Schlotti" (Nico Schlotterbeck) gerade drei Protagonisten übrig geblieben waren - dennoch wirkte die Brust breiter als in Amsterdam. Das Selbstverständnis der DFB-Auswahl hat sich vom Personal emanzipiert. Ein Kompliment, das ans gesamte Trainerteam, ja den ganzen Staff gehen muss. Schließlich muss die Leistungsbereitschaft auch vorgelebt werden.