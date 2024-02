Saudi-Arabien: Obszöne Ronaldo-Geste empört Fans

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat mit einer als obszön empfundenen Geste für große Aufregung und Kritik in Saudi-Arabien gesorgt. Auf im Internet verbreiteten Videos ist zu sehen, wie der 39 Jahre alte Portugiese nach dem 3:2 seines Teams Al-Nassr gegen Al Shabab am Sonntag scheinbar in Richtung gegnerischer Fans gestikuliert und dabei Handbewegungen im Lendenbereich macht.

Empörte Reaktionen in lokalen Medien

Zuvor hatte er sich kurz die Hand ans Ohr gelegt. Auf den Videos sind von den Tribünen "Messi"-Rufe zu hören. Lionel Messi ist Ronaldos langjähriger Rivale, insbesondere für Auszeichnungen individueller Leistungen. Nach Medien-Angaben war die Situation in der TV-Übertragung nicht zu sehen, Videos davon kursierten aber schnell im Internet und sorgten für empörte Reaktionen in lokalen Medien.

Demnach soll der saudische Fußballverband SAFF eine Untersuchung eingeleitet haben. Ronaldo hatte beim Sieg in der ersten Halbzeit per Elfmeter getroffen und führt die Torjägerliste mit 22 Treffern an. In der Tabelle liegt Al-Nassr mit vier Punkten Rückstand auf Al Hilal auf Rang zwei.