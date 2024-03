Toni Schumacher: Torwartlegende über die Nacht von Sevilla

Ein Foul, was Geschichte schrieb

8. Juli 1982. Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft: Deutschland gegen Frankreich. Ein Jahrhundertspiel, sagt Toni Schumacher. Aber es war zugleich auch ein Tiefpunkt. 20.11.2022 | 47:15 min

Schumacher wird zur Reizfigur

Das Halbfinale der WM 1982 zwischen Deutschland und Frankreich. 08.07.2022 | 149:47 min

Die Anfeindungen hinterließen bei Schumacher jedoch tiefe Spuren. In der ZDF-Dokumentation " Jahrhundertspiel " spricht er offen von Depressionen. "Ich habe sie graue Wölfe genannt, weil das ein besseres Bild ist. Ich war oft traurig, ich habe mich zurückgezogen. Du wirst dann dunkel und lässt die Freude nicht mehr an dich ran. Bist auch sehr nah am Wasser gebaut", sagt Schumacher.

Schumacher bringt WM-Nacht auf die Bühne

Wie es sich anfühlt, Torwart zu sein, will Schumacher nun auf der Bühne mit Schauspieler Peter Lohmeyer vermitteln. "Wir wollen das Publikum so begeistern, dass sie das Gefühl haben, mit auf dem Platz zu stehen - und in meinem Fall: mit im Tor zu stehen", sagt er bei einem Termin im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.