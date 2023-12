Attacke auf Schiri: SüperLig gestoppt - Haftbefehle

Schiedsrichter Halil Umut Meler wurde nach dem Spiel der türkischen Super Lig zwischen Ankaragucu und Rizespor in Ankara in der Türkei tätlich angegriffen.

Nach dem gewaltsamen Angriff auf Schiedsrichter Halil Umut Meler beim Erstliga-Spiel zwischen Ankaragücü und Rizespor hat der türkische Fußball -Verband "härteste" Strafen angekündigt und Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit verschoben. Zudem ist Haftbefehl gegen den Vereinspräsidenten von Ankaragücü, Faruk Koca, sowie zwei weitere Verdächtige erlassen worden. Ihnen werde Verletzung eines Beamten vorgeworfen, schrieb Justizminister Yilmaz Tunc am Dienstag auf der Plattform X.

Schläge und Tritte gegen den Schiedsrichter

Am Montagabend war es nach dem Spiel zu wüsten Szenen gekommen. Der Referee wurde von mehreren Personen attackiert, darunter auch von Ankaragücü-Präsident Faruk Koca. Auf Bildern ist zu sehen, wie Koca den Schiedsrichter mit der Faust ins Gesicht schlägt. Meler sank zu Boden, während weitere Beteiligte auf ihn eintraten. Rizespor hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielt.

Auch Erdogan verurteilt die Tat

Die ständige Kritik an Schiedsrichtern habe zu diesem Gewaltausbruch geführt, so der Verband: "Jeder, der Schiedsrichter ins Visier genommen und Verbrechen gegen Schiedsrichter gefördert hat, ist an diesem abscheulichen Verbrechen beteiligt. Die unverantwortlichen Äußerungen von Vereinspräsidenten, Managern, Trainern und Fernsehkommentatoren gegenüber Schiedsrichtern haben heute den Weg für diesen abscheulichen Angriff geebnet." Der türkische Fußballverband verschob als Reaktion Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit.