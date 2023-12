U17-WM-Finale - Deutschland: Plötzlich wieder Weltmeister?

Wenn die Profis von Werder Bremen sich am Samstagmittag im Mannschaftsquartier mit einem Mittagsschläfchen auf das Abendspiel beim VfB Stuttgart vorbereiten, werden Marvin Ducksch und Mitchell Weiser möglicherweise lieber vor dem Fernseher sitzen und in gemeinsamen Erinnerungen schwelgen. An den Sommer 2011, als sie mit der U17-Nationalmannschaft bei der WM in Mexiko erst im Halbfinale von den USA gestoppt wurden.