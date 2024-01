Fußball: FC-Barcelona-Coach Xavi kündigt Rücktritt an

Barca kriselt, trotz namhafter Spieler wie Gündogan, Robert Lewandowski oder den Juwelen Pedri und Gavi. Am Samstag verloren die Katalanen weiter an Boden auf den neuen Tabellenführer Real Madrid, der durch ein 2:1 (0:0) bei UD Las Palmas den bisherigen Spitzenreiter FC Girona vorläufig hinter sich ließ. Das Überraschungsteam kann am Sonntag allerdings durch einen Erfolg bei Abstiegskandidat Celta Vigo wieder an die Spitze zurückkehren.